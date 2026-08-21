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National

കർണാടകയിൽ മലയാളി നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടു മരണം

ഗോവയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയി തിരികെ വരികയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Published

Aug 21, 2026 11:58 am |

Last Updated

Aug 21, 2026 11:58 am

ചിത്രദുർഗ | കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ മലയാളി നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച ടൂർ ബസ് (Bus Accident) അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ ഗുരുപ്രസാദ്, ക്ലീനർ ശങ്കർ എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. വിദ്യാർഥികൾ അടക്കം 26 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു.

ബന്നർഘട്ട റോഡിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ നഴ്സിങ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഗോവയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര പോയി തിരികെ വരികയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ദേശീയപാത 48ൽ ഐമംഗല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം.

നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് റോഡരികിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് 56 പേരാണ് ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പരുക്കേറ്റ ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകിവരുന്നു.

Content Highlights:
Two people including driver and cleaner died in a bus accident in Chitradurga Karnataka. Around 26 Malayali nursing students of Universal Nursing College were injured when their tour bus returning from Goa overturned on National Highway 48 under Aimangala police limits. Injured are undergoing treatment.

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