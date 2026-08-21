Kerala
അത് കെഎംആര്എല് മാത്രം ആലോചിച്ചാല് പോരല്ലോ; കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേരുമാറ്റം ആലോചനയിലില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ഇന്നുരാവിലെ പത്രവാര്ത്ത കാണുമ്പോഴാണ് പേരുമാറ്റ വിഷയം അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അറിയേണ്ടത്
കൊച്ചി | കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേരുമാറ്റം ആലോചനയിലില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. അതേപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നും സര്ക്കാരുമായി ആലോചിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിവയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാരുമായി ഇതുവരെ ആലോചന നടന്നിട്ടില്ല. സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലും ഈ വിഷയമില്ല. സര്ക്കാരുമായി ആലോചിക്കാതെ പത്രവാര്ത്ത നല്കിയതിനോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല. സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയില് അങ്ങനെയൊരു വിഷയമേ ഇല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പേരുമാറ്റം പരിഗണനയിലില്ല. അത് കെഎംആര്എല് മാത്രം ആലോചിച്ചാല് പോരല്ലോ. സര്ക്കാരും ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലേ. കൂടിയാലോചനയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു നീക്കം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാലെ അറിയൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.ഇന്നുരാവിലെ പത്രവാര്ത്ത കാണുമ്പോഴാണ് പേരുമാറ്റ വിഷയം അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അറിയേണ്ടത്. സര്ക്കാര് അറിയാതെ അവര് തന്നെത്താനെ ആലോചിച്ചതില് ഞങ്ങളെന്തു ചെയ്യാന് പറ്റും. ഞങ്ങള് ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ്ര
ഓണമായതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി നല്കേണ്ട ക്ഷേമപെന്ഷന് നേരത്തെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതു വൈകിയെന്ന് പറയരുത്. മെസി വിവാദത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു പരിശോധിച്ച് സര്ക്കാര് തീരുമാനം ഉടന് അറിയിക്കുന്നതാണ്. വീണയ്ക്കെതിരായ ഇഡി അന്വേഷണം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞു. അതില് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകള് പ്രതികരിക്കട്ടെയെന്നും എല്ലാം ജനങ്ങള് കാണുന്നുണ്ടല്ലോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
Content Highlights: Opposition leader V D Satheesan clarified that there is no plan or discussion regarding renaming Kochi Metro. He noted the government was not consulted about the KMRL proposal reported in newspapers. He also mentioned welfare pensions were disbursed early for Onam and Messi report is under review.