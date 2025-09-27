Connect with us

Kerala

കായംകുളത്ത് നാലര വയസുകാരനെ ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ച സംഭവം; മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍

കുട്ടി ട്രൗസറില്‍ മലമൂത്രവിസര്‍ജനം നടത്തിയതില്‍ പ്രകോപിതയായാണ് മാതാവിന്റെ ക്രൂരത.

Published

Sep 27, 2025 10:26 am |

Last Updated

Sep 27, 2025 10:26 am

ആലപ്പുഴ|കായംകുളം കണ്ടല്ലൂര്‍ പുതിയ വിളയില്‍ നാലര വയസുകാരനെ ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ച സംഭവത്തില്‍ മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍. കായംകുളം കനകക്കുന്ന് പോലീസാണ് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുട്ടി ട്രൗസറില്‍ മലമൂത്രവിസര്‍ജനം നടത്തിയതില്‍ പ്രകോപിതയായാണ് മാതാവിന്റെ ക്രൂരത.

കുട്ടിയുടെ പിന്‍ഭാഗത്തും കാലിലും ചട്ടുകം വെച്ച് പൊള്ളിക്കുകയായിരുന്നു. പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടിയെ മാതാവ് തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. സംശയം തോന്നിയ ഡോക്ടറാണ് വിവരം പോലീസിലും സിഡബ്ല്യുസിയിലും അറിയിച്ചത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വൈക്കത്ത് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

Kerala

കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റില്‍ എറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസ്; അമ്മ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ പ്രസംഗ രജത ജൂബിലി; അമൃതാനന്ദമയിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ആദരം മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു

Kerala

കായംകുളത്ത് നാലര വയസുകാരനെ ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ച സംഭവം; മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

എലപ്പുള്ളി ബ്രൂവറി പദ്ധതി: ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വ്വേ നടത്തുന്നതിന് പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കാന്‍ നടപടി തുടങ്ങി ഒയാസിസ് കമ്പനി

Kerala

കായംകുളത്ത് നാലര വയസുകാരനെ മാതാവ് ചട്ടുകം പഴുപ്പിച്ച് പൊള്ളിച്ചു; കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Kerala

രണ്ടു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ഇന്ന് വിധി