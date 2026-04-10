Connect with us

Kerala

വോട്ടിന് പണം; ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

ആര്‍ഡിഒ ശനിയാഴ്ച കലക്ടര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും

Published

Apr 10, 2026 6:16 pm |

Last Updated

Apr 10, 2026 6:16 pm

പാലക്കാട് |  വോട്ടിന് പണം നല്‍കിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ പാലക്കാട്ടെ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായ ആര്‍ഡിഒ ആണ് മൊഴിയെടുത്തത്.

ആര്‍ഡിഒ ശനിയാഴ്ച കലക്ടര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കും. കലക്ടര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ക്കും റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറും.

സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനൊപ്പമാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്‍ മൊഴി നല്‍കാനെത്തിയത്. ആരോപണം ശോഭ പൂര്‍ണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

പരാതി നല്‍കിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സി ി ബാലനും മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയ ആളുകളുടെ മൊഴിയും ആര്‍ഡിഒ രേഖപ്പെടുത്തും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Editors Pick

ഒരു സെക്കൻഡിൽ 10,300 ഡോളർ! ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനായി അമേരിക്ക ഒഴുക്കുന്നത് ശതകോടികൾ; ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്ത്

Kerala

ജില്ലയില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഭൂരിപക്ഷം പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ലഭിക്കും; പേരാമ്പ്രയില്‍ ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് പ്രത്യേക താല്‍പര്യം :എം മെഹബൂബ്

National

മഥുരയിലെ യമുനാ നദിയില്‍ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് പത്ത് മരണം; കാണാതായവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു

Kerala

International

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വൻ പ്രഹരം; 200 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഡ്രോൺ അപ്രത്യക്ഷമായി

National

'നീ കറുത്തവനാണ്, എന്നെ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല'; കാമുകനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവതി

Kerala

സഭക്ക് ബിജെപി വിരുദ്ധ നിലപാടാണെങ്കില്‍, തിരിച്ചും നിലപാട് മറ്റേണ്ടി വരും: ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്