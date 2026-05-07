Connect with us

Kerala

രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സിടിച്ച് മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂര്‍ പാലച്ചുവട് പുളിനില്‍ക്കുന്നതില്‍ മാത്യു ടി ശാമുവേല്‍ (റെജി-58) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

May 07, 2026 10:05 pm |

Last Updated

May 07, 2026 10:05 pm

പത്തനംതിട്ട | രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് വീട്ടുപറമ്പിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു. ഇലന്തൂര്‍ പാലച്ചുവട് പുളിനില്‍ക്കുന്നതില്‍ മാത്യു ടി ശാമുവേല്‍ (റെജി-58) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6.30 ഓടെ പാലച്ചുവടിന് സമീപമാണ് അപകടം.

ഇതേ സ്ഥലത്ത് തൊട്ടുമുമ്പ് കാറപകടമുണ്ടായതറിഞ്ഞ് എത്തിയ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ആംബുലന്‍സ് ഇടിച്ച് കയറിയത്. അസുഖബാധിതനായ മുറിഞ്ഞകല്‍ പാലവിളയില്‍ സജിന്‍ രാജ് (42)മായി കോന്നി ബിലിവേഴ്‌സ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് കെ എം ചെറിയാന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ ആംബുലന്‍സാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് വലിയകാലായില്‍ ജോണിന്റെ വീടിന്റെ പറമ്പിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ഇതിന് അല്‍പനേരം മുമ്പാണ് കുഴിക്കാല സ്വദേശി ജെബിന്‍ ഓടിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. റോഡില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറി പറമ്പിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് തലകീഴായി കിടക്കുകയായിരുന്നു കാര്‍. ജെബിന് പരുക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് എത്തിയതായിരുന്നു അയല്‍വാസിയായ മാത്യു ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍. ഇവര്‍ക്കിടയിലേക്കാണ് ആംബുലന്‍സ് ഇടിച്ച് കയറിയത്. ഒരു ഇരുചക്രവാഹനത്തെയും ഇടിച്ചു. ആംബുലന്‍സിന്റെ ഇടിയേറ്റ് മാത്യു തെറിച്ച് പോയി. മറിഞ്ഞുകിടന്ന കാറില്‍ ഇടിച്ചാണ് ആംബുലന്‍സ് നിന്നത്. ആംബുലന്‍സിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗി സജിന്‍ രാജ്, ഭാര്യ വിനീത മോഹന്‍, മാതാവ് സജി ദേവി, വിനീതിന്റെ സഹോദരന്‍ സജു എന്നിവരും സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സുമാണ് ആംബുലന്‍സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരും ഡ്രൈവര്‍ ജോബിനും പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ കുടുങ്ങി. പിന്നീട് പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തി ആംബുലന്‍സ് പൊളിച്ചാണ് ഇവരെ പുറത്തെടുത്തത്. എല്ലാവരെയും പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വിനീതിന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കി ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മാത്യുവിന്റെ മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍. ഭാര്യ: ജോളി. മക്കള്‍: പ്രീന (കാനഡ), പ്രിറ്റി (നഴ്‌സ്, പൊയ്യാനില്‍ ആശുപത്രി, കോഴഞ്ചേരി).

 

Related Topics:

Latest

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പദം: കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണച്ച് 46 എം എല്‍ എമാര്‍

Kerala

ഒരുമിക്കാന്‍ വി ഡി-ആര്‍ സി പക്ഷങ്ങള്‍; മുഖ്യമന്ത്രി പദം വിട്ടുനല്‍കാന്‍ സതീശന്‍ തയ്യാറാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ചെന്നിത്തല

National

വജ്രായുധം വീശി വിജയ്; ഡിഎംകെ - എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യനീക്കമുണ്ടായാൽ മുഴുവൻ ടി വി കെ എം എൽ എമാരും രാജിവെക്കും

Kerala

'നോട്ട് ഓണ്‍ലി വി ഡി സതീശന്‍, സോ മെനി വി ഡി സതീശന്‍ ഇന്‍ പാര്‍ട്ടി': കെ സുധാകരന്‍

Kerala

രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സിടിച്ച് മധ്യവയസ്‌കന്‍ മരിച്ചു

Kerala

തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗ കേസ്; തിരുവല്ല കോടതിയില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു