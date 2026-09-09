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Meta Muse | ഷോപ്പിംഗും ഇമെയിലും തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഇനി എഐ ചെയ്യും; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളുമായി മെറ്റയുടെ മ്യൂസ്
വ്യക്തിഗത പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാനും സമയവും വിഭവങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാനും തുടർന്ന് സ്വന്തമായി ജോലികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും മ്യൂസ് സഹായിക്കും. മെറ്റയുടെ സ്വന്തം ആപ്പുകൾക്ക് പുറമേ ഗൂഗിൾ വർക്ക്സ്പേസ്, ടിക്കറ്റ് മാസ്റ്റർ, ഓപ്പൺടേബിൾ, സ്പോട്ടിഫൈ, ആപ്പിൾ ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയ തേർഡ് പാർട്ടി സേവനങ്ങളുമായും ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം.
ന്യൂയോർക്ക് | ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ പേഴ്സണൽ എഐ ഏജന്റ് (Personal AI Agent) ആയ മ്യൂസ് അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ. ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ഇമെയിൽ അയക്കൽ, യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യൽ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ എഐ ടൂൾ. നിലവിലുള്ള മെറ്റ എഐ അസിസ്റ്റന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ മ്യൂസിന് സാധിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയാൽ അതിനുശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് മെറ്റ അറിയിച്ചു.
മ്യൂസിന് സ്വന്തമായി ആപ്പുകളും വെബ്സൈറ്റുമുണ്ട്. വ്യക്തിഗത പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാനും സമയവും വിഭവങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കാനും തുടർന്ന് സ്വന്തമായി ജോലികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും മ്യൂസ് സഹായിക്കും. മെറ്റയുടെ സ്വന്തം ആപ്പുകൾക്ക് പുറമേ ഗൂഗിൾ വർക്ക്സ്പേസ്, ടിക്കറ്റ് മാസ്റ്റർ, ഓപ്പൺടേബിൾ, സ്പോട്ടിഫൈ, ആപ്പിൾ ഹെൽത്ത് തുടങ്ങിയ തേർഡ് പാർട്ടി സേവനങ്ങളുമായും ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി വീഡിയോകൾ പരിശോധിച്ച് വായിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലാക്കാനും, ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും, വിലകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഓർഡറുകൾ നൽകാനും മ്യൂസിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
പൊതുവായ എപിഐ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി സേവനങ്ങളുമായി സ്വന്തമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും. എഐ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറമേ സ്വന്തമായി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ഇതിന് ശേഷിയുള്ളതിനാൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികളില്ലെന്ന് മെറ്റയുടെ എഐ പ്രൊഡക്ട്സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിശാൽ ഷാ പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമുള്ള ഇമെയിൽ അയക്കൽ, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മ്യൂസ് ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുമതി ചോദിക്കും. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ റിസ്കുള്ള ജോലികൾ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും. ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെയും ഡാറ്റ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വെർച്വൽ മെഷീനിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരം പിശകുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നും മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൂപ്പർഇന്റലിജൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ എഐ ഏജന്റുകൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് മെറ്റ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ കൈവശമില്ലാത്തപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ്, സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ എന്നിവയിലേക്കും മെറ്റ മ്യൂസിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
എഐ പരിശീലനത്തിനായി തങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാകാം (Opt out). മ്യൂസുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പരസ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കില്ല. മിക്ക ഫീച്ചറുകളും സൗജന്യമായിരിക്കും, എന്നാൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ പണം നൽകേണ്ടിവരും. മെറ്റ എഐ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് മുതലാണ് നിർബന്ധമാക്കുകയെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
Content Highlights
Meta has launched Muse, a personal AI agent that can shop, send emails, and plan trips independently. It connects with Meta apps and services like Google Workspace, Spotify, and Apple Health. Most features will be free.