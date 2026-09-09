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ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ സ്കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കാം
ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ മാസം 20 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് കോഴ്സുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും.
ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ “സ്കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ’ 2026 ഒക്ടോബർ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒന്പത് മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണിത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ താത്പര്യങ്ങളും കഴിവുകളും ഭാവിയിലെ കരിയർ വഴികളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യമായാണ് ഒന്പതാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ മാസം 20 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് കോഴ്സുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും. ഇതിനോടകം തന്നെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 4,900ത്തിലധികം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള 1.75 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞതായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങൾ നികത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ സെന്റർ ഫോർ ഔട്ട്റീച്ച് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എജ്യൂക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ഈ സ്കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാം. വളർന്നുവരുന്ന വിവിധ മേഖലകൾ അടുത്തറിയാനും തങ്ങളുടെ തുടർ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും കരിയർ വഴികളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണയോടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഈ സംരംഭം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയൊരു അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഡാറ്റ സയൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, എയ്റോസ്പേസ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, നിയമം, ഡിസൈൻ, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ഗെയിം ടെക്നോളജി തുടങ്ങി ഭാവിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 17 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.
വിദ്യാർഥികൾക്കായി വിദഗ്ധരായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, തത്സമയ സംശയനിവാരണ സെഷനുകൾ, അസൈൻമെന്റുകൾ, കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പഠനാനുഭവമാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെയും മറ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രഗത്ഭരായ ഫാക്കൽറ്റികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള വലിയ പങ്കാളിത്തം വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവ പഠിതാക്കളുടെ അക്കാദമിക ഭാവി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായകമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Content Highlights:
IIT Madras invites applications for the October 2026 batch of its School Connect Program for classes 9 to 12. Students can explore 17 futuristic subjects including AI, Data Science, and Cyber Security. Interested candidates must apply by September 20 before classes start on October 5.