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മരുന്നുക്ഷാമത്തിൽ വലഞ്ഞ് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ
അടുത്തയാഴ്ചയോടെ എത്തുമെന്ന് വിശദീകരണം
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുക്ഷാമം രൂക്ഷം. പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും കീമോതെറാപ്പി, അപസ്മാരം എന്നിവക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കാണ് പ്രധാനമായും ക്ഷാമം നേരിടുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ചയോടെ ആശുപത്രികളിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. അടുത്തയാഴ്ചയെങ്കിലും പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് വഴി കുടിശ്ശിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റോക്ക് വേഗത്തിലെത്തിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില മരുന്നുകൾക്കായി റീടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് നിലവിലെ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.
മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികൾക്ക് പുറമേ പല പ്രധാന ജനറൽ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾക്കും നൂറ് കോടി രൂപക്ക് മുകളിൽ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രികൾക്ക് മാത്രം 120 കോടിയോളമാണ് കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ നൽകാനുള്ളത്. കാരുണ്യ പദ്ധതി വഴി സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ വകയിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കോടികളും കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അങ്ങനെയൊരു ക്ഷാമം ഇല്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുക്ഷാമമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പൂർണമായും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ തള്ളി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തി പരത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ ഏജന്റുമാരായി ചിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
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Severe medicine shortages have hit Kerala government hospitals, affecting critical drugs for lifestyle diseases and chemotherapy. Medical colleges and major hospitals face over 100 crore rupees in unpaid dues. Health Minister K Muraleedharan dismissed the reports, claiming no shortage exists.