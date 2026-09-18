പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് എതിരായ സമരത്തിനിടെ പോലീസ് മർദനമേറ്റ ജാമിഅ മില്ലിയ്യ മസ്ജിദ് മുൻ ഇമാം മൗലാനാ സുലൈമാൻ ഖാസ്മി അന്തരിച്ചു

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പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് എതിരായ സമരത്തിനിടെ പോലീസ് മർദനമേറ്റ ജാമിഅ മില്ലിയ്യ മസ്ജിദ് മുൻ ഇമാം മൗലാനാ സുലൈമാൻ ഖാസ്മി അന്തരിച്ചു
2019 ഡിസംബറിൽ ഡൽഹി പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ച സി എ എ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് മൗലാനാ ഖാസ്മി സർവകലാശാലയിൽ സജീവമായിരുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി | പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള (Citizenship Amendment Act) പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റ, ജാമിഅ മില്ലിയ്യ ഇസ്ലാമിയ്യയിലെ ക്യാമ്പസ് ജുമാ മസ്ജിദ് മുൻ ഇമാമും പണ്ഡിതനുമായ മൗലാനാ ഖാരി മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ ഖാസ്മി അന്തരിച്ചു. ദീർഘനാളായി അസുഖബാധിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. സാകേതിലെ മാക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ (Max Hospital) വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ജാമിഅ മില്ലിയ്യ ഇസ്ലാമിയ്യ പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടത്തുകയും തുടർന്ന് ജാമിഅ മില്ലിയ്യ ഇസ്ലാമിയ്യ ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കുകയും ചെയ്തു.
മൗലാനാ ഖാസ്മിക്ക് ജാമിഅ മില്ലിയ്യയുമായി പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമുണ്ട്. ക്യാമ്പസ് പള്ളിയിൽ ഇമാമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം സർവകലാശാലയിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. 1977 ലാണ് അദ്ദേഹം അധ്യാപന രംഗത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചത്. മേവാത്തിലെ നൂഹ് സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം പള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള താമസസ്ഥലത്താണ് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
2019 ഡിസംബറിൽ ഡൽഹി പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ച സി എ എ (CAA) വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് മൗലാനാ ഖാസ്മി സർവകലാശാലയിൽ സജീവമായിരുന്നു. പള്ളിയുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ അദ്ദേഹം സമാധാനാഹ്വാനം നടത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിയ പോലീസുകാരെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
2019 ഡിസംബർ 13 നും 15 നും ഇടയിൽ ജാമിഅ മില്ലിയ്യ ഇസ്ലാമിയ്യയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പോലീസ് ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ച് പീപ്പിൾസ് യൂണിയൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് (Peoples Union for Democratic Rights) തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ മൗലാനാ ഖാസ്മിക്ക് പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ വച്ച് പോലീസിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുടർന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം വരുന്ന പോലീസുകാർ പള്ളിയിൽ ബലമായി കയറാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മൗലാനയും മകനും ഏതാനും പേരും ചേർന്ന് അത് തടയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പോലീസുകാർ വർഗീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയും മൗലാനയെയും മറ്റുള്ളവരെയും ലാത്തി വീശി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് തോളിലും കൈകളിലും തുടർച്ചയായ വേദനയുണ്ടായിരുന്നതായി മൗലാനാ ഖാസ്മി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (Azad Samaj Party) ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
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Maulana Suleman Qasmi, former imam of Jamia Millia Islamia who protected students during 2019 anti-CAA protests, passed away after a prolonged illness. His funeral was held at Jamia cemetery.