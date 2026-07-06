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Maruti Suzuki Victoris വില കുറച്ചു; റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയ്ക്കിടയിലും മാരുതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം
വില കുറച്ചതിന് പുറമെ വിക്ടോറിസ് സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 90,000 രൂപ വരെയുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മാരുതി സുസുക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മുംബൈ | വിപണിയിൽ പ്രിയമേറിയ മുൻനിര എസ്യുവി മോഡലായ മാരുതി സുസുക്കി വിക്ടോറിസിന്റെ (Maruti Suzuki Victoris) ചില പെട്രോൾ വേരിയന്റുകൾക്ക് വില കുറച്ച് കമ്പനി. പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി തങ്ങളുടെ കാറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിപണിയെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാരുതി സുസുക്കി വിക്ടോറിസ് മോഡലുകൾക്ക് വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. പെട്രോൾ പതിപ്പുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകൾക്ക് 39,000 രൂപയോളമാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ഇടത്തരം എസ്യുവികളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഒന്നായി വിക്ടോറിസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
സാധാരണയായി വിപണിയിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോഴാണ് വാഹന കമ്പനികൾ വില കുറയ്ക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ വിക്ടോറിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിൽപ്പന കുറഞ്ഞതല്ല പുതിയ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ. വിപണിയിൽ എത്തിയതു മുതൽ മാരുതിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളിൽ (Utility Vehicles) ഒന്നാണിത്. മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരാറുള്ള രീതി എന്നതിനാൽ മാരുതിയുടെ ഈ വില പരിഷ്ക്കരണം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമാണ്.
വില കുറച്ചതിന് പുറമെ വിക്ടോറിസ് സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് (Strong Hybrid) വേരിയന്റുകൾക്ക് 90,000 രൂപ വരെയുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മാരുതി സുസുക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിഎൻജി (CNG) വേരിയന്റുകൾക്ക് 80,000 രൂപ വരെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഉയർന്ന വിൽപ്പനയുള്ള ഒരു മോഡലിന് ഇത്തരം ഓഫറുകൾ നൽകുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും വേരിയന്റുകളുടെ വിൽപ്പനയിലെ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണം.
സാധാരണ പെട്രോൾ വേരിയന്റുകൾക്കാണ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളത്. മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുന്ന സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പുകൾക്ക് ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ വില വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നിലവിൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇന്ധനച്ചെലവ് പ്രധാന ഘടകമായി കാണുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനാണ് സിഎൻജി മോഡലുകൾക്ക് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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Maruti Suzuki has unexpectedly reduced the prices of select petrol variants of the popular Victoris SUV by up to Rs. 39,000. Despite achieving consistently high sales since its launch, this move aims to keep the mid-size SUV highly competitive in the market. Additionally, the carmaker is offering substantial benefits of up to Rs. 90,000 on strong hybrid versions and Rs. 80,000 on CNG models.