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അഭയം നൽകിയ മലേഷ്യയും കൈയൊഴിയുന്നു; റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ തിരിച്ചയക്കാൻ നീക്കം
പശ്ചിമ മ്യാൻമറിലെ റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് റോഹിങ്ക്യകൾ നേരിടുന്ന നീണ്ട പീഡനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോലാലംപൂർ | റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ തിരിച്ചയക്കാൻ നീക്കവുമായി മലേഷ്യ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 1500 റോഹിങ്ക്യകളെയാണ് മലേഷ്യൻ സർക്കാർ മ്യാൻമറിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന റോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് മലേഷ്യൻ സർക്കാറിന്റെ ഈ നടപടി വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മ്യാൻമർ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർത്ഥികളെ പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ റോഹിങ്ക്യൻ ജനത സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യമില്ലാത്തവരാണ്.
പശ്ചിമ മ്യാൻമറിലെ റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് റോഹിങ്ക്യകൾ നേരിടുന്ന നീണ്ട പീഡനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017ൽ മ്യാൻമർ സൈന്യം നടത്തിയ ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലിനെത്തുടർന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം റോഹിങ്ക്യകൾ അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തിരുന്നു.
റോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂട്ടക്കൊലക്കും വഴിവെച്ച ആ സൈനിക നീക്കം വംശഹത്യയാണെന്ന് അപലപിച്ചിരുന്നു. മടങ്ങുന്നവരെല്ലാം സ്വമേധയാ പോകുന്നവരാണെന്നും അവരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മലേഷ്യൻ സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മ്യാൻമറിൽ തുടരുന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധം ഇത്തരം അവകാശങ്ങളെ അർത്ഥശൂന്യമാക്കുന്നതാണ്.
2021ൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ഓങ് സാൻ സൂചിയുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാറിനെ അട്ടിമറിച്ച് സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് മ്യാൻമർ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത്.
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Malaysia has begun deporting around 1,500 Rohingya refugees back to Myanmar. The UN and human rights groups criticized the decision due to ongoing civil war and persecution in Myanmar’s Rakhine state. Malaysia claims the return is voluntary, despite global concerns for their safety.