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അരുണാചല്‍-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപം അസം റൈഫിള്‍സ് സംഘത്തിനു നേരെ ആക്രമണം; സൈനികന് വീരമൃത്യു

42കാരനായ ഹവില്‍ദാര്‍ ജാന്‍ഖോകായ് കുക്കിയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

Published

Sep 29, 2026 8:11 pm |

Last Updated

Sep 29, 2026 8:11 pm

ഗുവാഹത്തി | അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപം അസം റൈഫിള്‍സ് പട്രോളിങ് സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. സംഭവത്തില്‍ ഒരു സൈനികന് വീരമൃത്യു വരിച്ചു. നാലുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. 42കാരനായ ഹവില്‍ദാര്‍ ജാന്‍ഖോകായ് കുക്കിയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

ചാങ്ലാങ് ജില്ലയില്‍, പട്രോളിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്ന സൈന്യത്തിന് നേരെ തീവ്രവാദി സംഘം ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിര്‍ത്തിയില്‍ വേലി നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന മേഖലയില്‍ 21-ാം അസം റൈഫിള്‍സ് സംഘം പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ രാവിലെ 6.30ഓടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പരുക്കേറ്റവരെ സൈനിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എന്‍ എസ് സി എന്‍ കെ വൈ എ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Content Highlights:
An Assam Rifles unit came under attack near the Arunachal Pradesh-Myanmar border by unidentified militants. One jawan lost his life during the violent confrontation along the frontier zone. Security forces have launched an intensive search operation to track down the insurgents in the area.

 

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