Kerala

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മലയാളി യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷ്ണു നായരും കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതികളും നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ്

Published

May 31, 2026 4:44 pm |

Last Updated

May 31, 2026 4:44 pm

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മലയാളി യുവാവ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു.രണ്ടു സംഘങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായുണ്ടായ അക്രമത്തില്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ സ്വദേശി വിഷ്ണു നായര്‍(31) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.താനെയിലെ വര്‍ത്തക് നഗറിലാണ് സംഭവം.

വര്‍ത്തക് നഗറിലെ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരും പ്രതികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു തര്‍ക്കത്തില്‍ വിഷ്ണു നായര്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച് ഇരുവിഭാഗത്തെയും പിരിച്ചുവിട്ടു. പോലീസ് മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ, ബൈക്കില്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിഷ്ണുവിനെ അക്രമിസംഘം പിന്തുടര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷ്ണു നായരും കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതികളും നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. . കേസില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

 

