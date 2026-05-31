Connect with us

Kerala

മൂവാറ്റ്പുഴയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറിയിടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരി മരിച്ചു

ലോറി ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Published

May 31, 2026 3:01 pm |

Last Updated

May 31, 2026 3:01 pm

എറണാകുളം |  മൂവാറ്റുപുഴ വാഴക്കുളത്ത് ലോറി സ്‌കൂട്ടറിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരിയായ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴ 130 ജംഗ്ഷന്‍ കണ്ടത്തില്‍ മൂസയുടെ ഭാര്യ അനീഷ (46) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 6.50 ഓടെ വാഴക്കുളം അഞ്ചാം മൈലിലായിരുന്നു അപകടം.

തൊടുപുഴ ഭാഗത്തു നിന്നും മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന അങ്കമാലിയിലെ റൈസ് കമ്പനിയുടെ ലോറി, തൊടുപുഴ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അനീഷയുടെ സ്‌കൂട്ടറിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ലോറി ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അനീഷ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. മൃതദേഹം മൂവാറ്റുപുഴ ജനറല്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി, പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കും.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മലയാളി യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

Kerala

നാല് ദിവസത്തിനകം കാലവര്‍ഷമെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ ഡാന്‍സ് കളിക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പുകടിയേറ്റ 13കാരി മരിച്ചു

Kerala

ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; എസ് എഫ് ഐ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പിടിയില്‍

Kerala

പോലീസുകാരന്‍ ചമഞ്ഞ് ജ്വല്ലറിയില്‍ നിന്നും 2.60ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വര്‍ണം തട്ടിയെടുത്തു; പ്രതി ഗോവയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

മൂവാറ്റ്പുഴയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറിയിടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരി മരിച്ചു

National

തൃണമൂല്‍ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം; അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിക്ക് പിന്നാലെ കല്ല്യാണ്‍ ബാനര്‍ജിക്കും മര്‍ദ്ദനം