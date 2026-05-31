Kerala
ആലപ്പുഴയില് ഡാന്സ് കളിക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പുകടിയേറ്റ 13കാരി മരിച്ചു
ഉറുമ്പ് കടിച്ചതാണെന്നാണ് കുട്ടി വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്
ആലപ്പുഴ | അരൂരില് പാമ്പുകടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന 13 വയസുകാരി മരിച്ചു. അരൂര് സ്വദേശി നിയ ലെനിന് ആണ് മരിച്ചത്. മെയ് 8 നാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. തുടര്ന്ന് ലേക്ഷോര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു
കുട്ടിയെ അണലി കടിച്ചുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഡാന്സ് കളിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ഉറുമ്പ് കടിച്ചതാണെന്നാണ് കുട്ടി വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
