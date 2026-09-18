Kuwait
സ്കൂൾ ഫീസ് കുടിശ്ശികയുടെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസിൽ വരുന്നതോ പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതോ തടയാൻ പാടില്ല; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
ഫീസ് അടക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥിയെ സ്കൂളുകൾ പുറത്താക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം
നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനോ ഗഡുക്കളുടെ തീയതി, എണ്ണം, തുക, എന്നിവ മാറ്റുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. സ്കൂളിലെ പ്രധാന സ്ഥലത്തും വെബ്സൈറ്റിലും ഫീസ് പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് 2025 നവംബറിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 300 മുതൽ 500 വരെ ഫീസ് നിരക്കുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് 15, ശതമാനവും 500, ദിനാറിന് മുകളിലുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് 10, ശതമാനവും ആണ് വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായന വർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ആണ് പുറത്തുവന്നത്. അതിനാൽ ചില ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകൾ വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് പുതിയ അധ്യായന വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു.
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Kuwait’s Ministry of Education barred private schools from excluding students or withholding results over fee defaults. Fees must be collected in three equal installments. Indian curriculum schools received approval for a 10 to 15 percent tuition fee hike depending on fee slabs.