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ക്രെഡ് ഉടമ കുനാൽ ഷാ ഇനി വാട്സ്ആപ്പിനെ നയിക്കും; ക്രെഡിൽ വൻ നിക്ഷേപവുമായി മെറ്റ
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി മെസ്സേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നയിച്ചിരുന്ന വിൽ കാത്കാർട്ടിന് പകരക്കാരനായാണ് കുനാൽ ഷാ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ക്രെഡിന്റെ സീരീസ് എച്ച് ഫണ്ടിംഗിന്റെ ഭാഗമായി മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് 900 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 8,550 കോടി രൂപ) നിക്ഷേപിച്ചു. ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ക്രെഡ് സ്ഥാപകൻ കുനാൽ ഷായെ വാട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ ഗ്ലോബൽ ഹെഡ് ആയി നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി മെസ്സേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നയിച്ചിരുന്ന വിൽ കാത്കാർട്ടിന് പകരക്കാരനായാണ് കുനാൽ ഷാ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ക്രെഡിൽ ഏകദേശം 20 ശതമാനം മൈനോറിറ്റി ഓഹരികളാണ് മെറ്റ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. പുതിയ നിക്ഷേപത്തോടെ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 43,239 കോടി രൂപയായി (ഏകദേശം 4.5 ബില്യൺ ഡോളർ) ഉയർന്നു. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ഓഹരി വാങ്ങലുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഫണ്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
പുതിയ ചുമതലയുടെ ഭാഗമായി കുനാൽ ഷാ ക്രെഡിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മെറ്റയുടെ ആഗോള നേതൃത്വ നിരയുടെ ഭാഗമാകും. അതേസമയം വിൽ കാത്കാർട്ട് മെറ്റയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പുതിയ പദവിയിലേക്ക് മാറും. പരസ്യങ്ങൾ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എ ഐ ഏജന്റുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വാട്സ്ആപ്പിനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ചുമതല കുനാൽ ഷാക്കായിരിക്കുമെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
കമ്പനിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുനാൽ ഷാ മാറുന്നതിനെ തുടർന്ന് 2020 മുതൽ ക്രെഡിൽ സ്ട്രാറ്റജി, ഫിനാൻസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മിതെൻ സമ്പത്തിനെ ഇടക്കാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ഉടനടി പ്രാബല്യത്തോടെ നിയമിച്ചു. ഭാവിയിൽ കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനാൽ ബോർഡും നേതൃത്വവും സ്ഥിരമായ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഘടനയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ക്രെഡ് അറിയിച്ചു.
2018 ൽ സ്ഥാപിതമായ ക്രെഡ് തുടക്കത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റിവാർഡുകൾ നൽകുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് പെയ്മെന്റുകൾ, വായ്പകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ സാമ്പത്തിക സേവന പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഇത് വളർന്നു. നിലവിൽ കമ്പനിക്ക് 1.7 കോടി പ്രതിമാസ സജീവ ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്മെന്റുകളുടെ 40 ശതമാനത്തിലധികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡ് ആണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. കമ്പനിയുടെ വായ്പാ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 24,000 കോടി രൂപയുടെ അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഏകദേശം 3,200 കോടി രൂപ വാർഷിക വരുമാനം നേടിയ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലാണെന്നും അറിയിച്ചു.
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Meta Platforms has invested $900 million for a 20% stake in CRED, valuing the startup at $4.5 billion. CRED founder Kunal Shah will step down to become the new global head of WhatsApp, succeeding Will Cathcart, while Miten Sampat takes over as CRED’s interim CEO ahead of a stock market listing.