Editors Pick
ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും മറ്റു വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ഉണ്ടോ? ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാം; ഇതാ എളുപ്പവഴികൾ
ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയാലും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.
ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഫലങ്ങളിൽ ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ, വീട്ടുവിലാസങ്ങൾ, ബാങ്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ഡി നമ്പറുകൾ എന്നിവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗൂഗിളിന് കഴിയില്ലെങ്കിലും, സെർച്ച് ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ (പി ഐ ഐ) എപ്പോഴൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ വരുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ടൂളുകളും ഗൂഗിൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സെർച്ചിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?
റിമൂവൽ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഇതിനായി ഗൂഗിളിന്റെ ‘റിസൾട്ട്സ് എബൗട്ട് യു’ പേജ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.
അലേർട്ടുകൾ ഇമെയിൽ വഴിയോ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് വഴിയുള്ള പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴിയോ ലഭിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തുടർന്ന് ഗൂഗിൾ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും വിവരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും.
സെർച്ച് ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വിധം:
മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബ്രൗസറുകളിലെ സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഫലം കണ്ടെത്തുക. അതിന് അടുത്തുള്ള ത്രീ-ഡോട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ‘റിമൂവ് റിസൾട്ട്’ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്, നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ പഴയതാണ് എന്നിങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക. തുടർന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മാനുവൽ റിക്വസ്റ്റ് നൽകാം
ഗവൺമെന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറുകൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ, ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളും പാസ്വേഡുകളും, പേഴ്സണൽ സിഗ്നേച്ചറുകൾ, മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നഗ്നചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നിർമ്മിച്ച ഡീപ്ഫേക്ക് അശ്ലീല ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനായി ഗൂഗിളിന്റെ പേഴ്സണൽ കണ്ടെന്റ് റിമൂവൽ സപ്പോർട്ട് പേജ് സന്ദർശിച്ച് ശരിയായ കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുത്ത് യു ആർ എല്ലും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
വെബ്സൈറ്റ് ഉടമകളെ ബന്ധപ്പെടാം
ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് യഥാർത്ഥ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകണമെന്നില്ല. വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. ഇതിന് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം ഗൂഗിളിന്റെ റിമൂവൽ പ്രൊസസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം.
പഴയ വിവരങ്ങളും ഇമേജുകളും മാറ്റുന്ന വിധം:
നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വെബ്പേജിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടും ഗൂഗിളിൽ പഴയ വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി ഗൂഗിളിന്റെ ‘റിമൂവ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് കണ്ടെന്റ്’ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. ബാധിക്കപ്പെട്ട പേജിന്റെ യു ആർ എൽ നൽകി ഇത് ചെയ്യാം. ഇമേജുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ ഇമേജസിൽ നിന്ന് യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്ത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഇമേജ് റിക്വസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കാം.
നിയമവിരുദ്ധമോ ദോഷകരമോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന് പ്രത്യേക ലീഗൽ കണ്ടെന്റ് റിമൂവൽ ചാനലുകളുണ്ട്.
അപേക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?
അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിൽ ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ ഇത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടും. തുടർന്ന് എടുത്ത നടപടിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിനെക്കുറിച്ചോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കും. അപേക്ഷകൾ എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. വ്യക്തിഗത സ്വകാര്യതയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ സന്തുലിതമാക്കിയാണ് ഗൂഗിൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ മാറ്റിയാലും ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം.
Content Highlights
Users can request Google to remove personal identifiable information (PII) like phone numbers, addresses, and financial records from search results using the ‘Results About You’ and content removal tools. However, this only impacts search visibility and does not delete data from the host websites.