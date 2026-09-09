Kerala
കോഴിക്കോട് നല്ലളത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പില് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
നല്ലളം മോഡേണ് ബസാറിലെ പറമ്പിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് നല്ലളത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പില് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കുന്നുമ്മല് ആറാം കല്ല് സ്വദേശി രതീഷിന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. നല്ലളം മോഡേണ് ബസാറിലെ പറമ്പിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
Content Highlights: The body of a young man named Ratheesh was discovered in a vacant plot at Modern Bazar in Nallalam, Kozhikode. The deceased has been identified as a native of Aaram Kallu in Kunnummal. Local police reached the scene and initiated a detailed investigation into the unnatural death.
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