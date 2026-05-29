Kerala
കോട്ടയം നഗരത്തിൽ വൻ നിരോധിത പുകയില വേട്ട; 45 കിലോ ഹാൻസുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
കോട്ടയം| കോട്ടയം നഗരത്തിൽ എക്സൈസിൻ്റെ വൻ നിരോധിത പുകയില വേട്ട. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 45 കിലോ ഹാൻസുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. കോട്ടയം പാമ്പാടി വെള്ളൂർ പാറക്കൽ വീട്ടിൽ അമൽ പി വി (33)യെയാണ് കോട്ടയം ഇ ഐ & ഐ ബി പാർട്ടിയും കോട്ടയം എക്സൈസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ ദർശകും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. കാരാപ്പുഴ – തിരുനക്കര റോഡിൽ എക്സൈസ് സംഘം വാഹനപരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കാരാപ്പുഴ എൻ.എസ്.എസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് മുൻവശം വച്ച് പ്രൈവറ്റ് ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത്.
2250 പാക്കറ്റുകളിലായി 45 കിലോ ഹാൻസാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇയാൾക്കെതിരെ 10000രൂപ പിഴ ചുമത്തി കേസ് എടുത്തു. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി വിൽപ്പനക്കായി കൊണ്ടുപോയതാണ് നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്ന് എക്സൈസ് സംഘം അറിയിച്ചു. .
പരിശോധനയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് മാരായ സുരേഷ് ടി എസ്, ബി ആനന്ദരാജ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മാരായ യേശുദാസ് ടി എ, ജിഷ്ണു ശിവൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ പി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ അനസ് മോൻ സി കെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
The Kottayam excise special squad and enforcement team seized 45 kilograms of banned Hans tobacco products during a routine night vehicle inspection. The contraband consisting of 2250 packets was being transported in a private auto rickshaw along the Karapuzha Thirunakkara road. Authorities arrested a 33 year old youth identified as Amal P V from Pampady in connection with the smuggling attempt. Excise officials stated that the banned substances were being brought for sale targeting students ahead of the school reopening season.