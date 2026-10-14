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Kerala

ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭാര്യക്കുനേരെ മുട്ടയെറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ രോഷ പ്രകടനം

കുണ്ടറ വെള്ളിമണ്‍ സ്വദേശി രാജുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലേഖ മേരിയെ തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിഷേധം

Published

Oct 14, 2026 11:24 pm |

Last Updated

Oct 14, 2026 11:24 pm

കൊല്ലം | ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭാര്യയെ തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ മുട്ടയെറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ രോഷ പ്രകടനം. കുണ്ടറ വെള്ളിമണ്‍ സ്വദേശി രാജുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലേഖ മേരിക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

പ്രതിക്ക് നേരെ നാട്ടുകാര്‍ അസഭ്യ വര്‍ഷവും നടത്തി. സ്വത്തു തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് കഴുത്തില്‍ ബെല്‍റ്റ് മുറുക്കി ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഭാര്യ ലേഖ മേരി അറസ്റ്റിലായത്. തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതിക്ക് നേരെ നാട്ടുകാര്‍ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ രോഷ പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ് വെള്ളിമണ്‍ സ്വദേശിയായ രാജുവിനെ വീട്ടില്‍ അബോധാവസ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. നാട്ടുകാരും ഭാര്യ ലേഖ മേരിയും ചേര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ ഏത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. കഴുത്തിലെ പാടുകള്‍ കണ്ട് തോന്നിയ സംശയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിച്ചത്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തില്‍ കൊലപാതകം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇതോടെ ഭാര്യയെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ലേഖ മേരി സമ്മതിച്ചത്. റിമാന്‍ഡിലായിരുന്ന പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനായാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങിയത്.

Content Highlights:
Residents in Kundara, Kollam hurled eggs and shouted slogans at Lekha Mary during evidence collection for murdering her husband Raju. The murder was committed over a property dispute by strangling him with a belt. Police completed the evidence collection despite intense public anger.

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