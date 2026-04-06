Connect with us

Kerala

വാടാനപ്പള്ളിയിലെ കിറ്റ് വിവാദം; സ്ഥാപന ഉടമയെ പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസെടുത്തു

വാടാനപ്പള്ളി കിറ്റ് വിവാദത്തില്‍ കേസെടുക്കക്കാന്‍ ചാവക്കാട് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു

Published

Apr 06, 2026 2:52 pm |

Last Updated

Apr 06, 2026 2:52 pm

തൃശൂര്‍ |  വാടാനപ്പള്ളിയിലെ കിറ്റ് വിവാദത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രേഡേഴ്‌സെന്ന സ്ഥാപന ഉടമ പ്രവീണ്‍ ജിത്തിനെ പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 72542 രൂപ വില വരുന്ന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളാണ് കിറ്റുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നത്.

വാടാനപ്പള്ളി കിറ്റ് വിവാദത്തില്‍ കേസെടുക്കക്കാന്‍ ചാവക്കാട് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. മതിയായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കേസെടുക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പോലീസിന്റെ നിലപാട്‌ .വാടാനപ്പള്ളിയിലെ ചാമ്പ്യന്‍ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ബിജെപി വിതരണത്തിനായി കിറ്റുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്‌ലൈയിംഗ് സ്‌ക്വാഡ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റായ പി ബാബുമോന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസ്.

വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ബിജെപി കിറ്റ് തയാറാക്കിയെന്നാണ് യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും ആരോപിച്ചത്. തൃശൂര്‍ ഒളരിക്കരയില്‍ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ബിജെപി പ്രാദേശിക നേതാവായ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഈ കേസിലെ പ്രതി

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വാടാനപ്പള്ളിയിലെ കിറ്റ് വിവാദം; സ്ഥാപന ഉടമയെ പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസെടുത്തു

Kerala

യു കെ സലിം വധക്കേസ്; ആറ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു

Business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്; പവന് 1320 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ അയിഷാ പോറ്റിയെ അസഭ്യം വിളിച്ചെന്ന പരാതി; രണ്ട് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു

Kerala

വേങ്ങരയില്‍ കെ എം ഷാജിയുടെ ഫ്‌ളക്‌സ് ബോര്‍ഡിന് തീയിട്ടു; കോട്ടക്കല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു

Kerala

സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് കാര്‍ഡ്: രണ്ടാം എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രകടന പത്രികയില്‍ നല്‍കിയ 900 വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ 97 ശതമാനവും നടപ്പാക്കിയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

പേരാമ്പ്ര വിവാദ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റ്; സ്ഥാനാര്‍ഥി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വിശദീകരണം നല്‍കി