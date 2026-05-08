Connect with us

Kerala

അങ്കണവാടി വീടുപോലെ തോന്നണം: ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ്

ഇരുപതോളം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.

Published

May 08, 2026 12:29 pm |

Last Updated

May 08, 2026 12:29 pm

ആലപ്പുഴ| അങ്കണവാടി കുട്ടികളുടെ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ അവസ്ഥകളെ ജീവനക്കാർ പരിഹസിക്കുകയോ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് സംസ്ഥാന വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കർശന നിർദേശം. അത്തരത്തില്‍ പെരുമാറുന്നത് കുട്ടികളില്‍ മാനസികാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനിടയാക്കരുതെന്നും വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഇരുപതോളം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഓരോ കുട്ടിയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വ്യത്യസ്തരാണ്. അതിനാല്‍ വ്യക്തിസവിശേഷതയറിഞ്ഞു പരിചരണം നല്‍കണം.

അങ്കണവാടിയും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ജലസംഭരണി കൃത്യം ഇടവേളകളില്‍ വൃത്തിയാക്കണം. കുട്ടികള്‍ക്കു ശൗചാലയ പരിശീലനം നല്‍കണം. അങ്കണവാടി വീടുപോലെ തോന്നണം. രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് വിവരങ്ങള്‍ സത്യസന്ധമായി കൈമാറി പരാതിയൊഴിവാക്കണം. പരാതിയുണ്ടായാല്‍ അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നുമെല്ലാം നിര്‍ദേശത്തിലുണ്ട്.

Content Highlights:
The Kerala Women and Child Development Department has issued a set of 20 strict guidelines for Anganwadi staff to prevent the physical or mental harassment of children. The directive emphasizes that staff must not mock or frighten children, as it could lead to long-term psychological trauma. Additionally, the guidelines mandate maintaining hygiene in the premises and ensuring honest communication with parents to resolve any grievances promptly.

Related Topics:

Latest

Kerala

പെരിന്തല്‍മണ്ണയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ മരണം; സ്‌കൂളിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കുടുംബം, എസ്പിക്ക് പരാതി നല്‍കി

Kerala

രണ്ടുദിവസത്തെ കുതിപ്പിനു ശേഷം സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു

National

ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥയും തടവുകാരനായിരുന്ന കൊലക്കേസ് പ്രതിയും വിവാഹിതരായി; സംഭവം മധ്യപ്രദേശില്‍

National

കുടുംബ കലഹം; ഭാര്യയെ യുവാവ് ചായക്കടയില്‍ വെച്ച് കുത്തിക്കൊന്നു

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നുപോകവെ മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞുവീണു; വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Kerala

സിപിഎം മനുഷ്യരുടെ പാര്‍ട്ടിയാണ്; ഭാവിയില്‍ തെറ്റുപറ്റാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും: ഇപി ജയരാജന്‍

Kerala

അങ്കണവാടി വീടുപോലെ തോന്നണം: ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ്