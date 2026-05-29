Kerala
കേരളത്തെ ഏവിയേഷന് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റും; അഞ്ച് ഇന്ദിരാ ഗാരണ്ടികളും നടപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി
തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏവിയേഷന് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് ഇന്ദിരാ ഗാരണ്ടികളും നടപ്പാക്കുമെന്നും കേരളത്തിനെ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സ്വപ്നമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമസഭയില് സര്ക്കാരിന്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങളെയും ഒരു കണ്ടെയ്നര് ടെര്മിനലിനെയും 17 മിനി തുറമുഖങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് സര്ക്കാര് രൂപം കൊടുക്കും. കേരളത്തെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏവിയേഷന് ഹബ്ബാക്കും-മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
10000 ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ സംരഭങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് സഹായം നല്കും. ബജറ്റില് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല തകര്ച്ചയിലാണ്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂര്ണമായി ആധുനികവത്കരിക്കം.ലഹരിക്കെതിരേ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു