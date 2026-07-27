Kerala
മഴ ശക്തം; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
മണിക്കൂറില് 30 - 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30 – 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന വടക്കന് ഒഡീഷ -പശ്ചിമ ബംഗാള് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ന്യൂനമര്ദം കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിച്ച് അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദമായി മാറാന് സാധ്യത ഉള്ളതിനാലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 27 ഉച്ചയോടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദം വടക്കന് ഒഡീഷ – പശ്ചിമ ബംഗാള് തീരത്ത് പാരദ്വീപിനും സാഗര് ദ്വീപിനും ഇടയിലായി കരയില് പ്രവേശിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.
കൂടാതെ, പടിഞ്ഞാറന് രാജസ്ഥാനും സമീപപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി മറ്റൊരു ന്യൂനമര്ദം തുടരുന്നതായും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂലൈ 30 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. ഈ സാഹചര്യത്തില് ജൂലൈ 30 വരെ വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 28ന് എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും 29ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും 20ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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The Central Meteorological Department issued a yellow alert for Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, and Kasaragod today. Heavy rain with thunderstorms and winds up to 40 km/h is expected due to a deep depression over Bay of Bengal. Isolated heavy showers are likely in Kerala until July 30.