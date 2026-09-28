Kerala
ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തില് ബുധനാഴ്ച മുതല് അഞ്ച് ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത
മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 30-40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.
തിരുവനന്തപുരം | ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച മുതല് മഴ ശക്തമാകാന് സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 30-40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയ ചക്രവാതച്ചുഴി തുടര്ന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്, മ്യാന്മാര്-ബംഗ്ലാദേശ് തീരങ്ങള്ക്ക് സമാന്തരമായും വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നീങ്ങി വടക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലേക്കും എത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ ലഭിക്കുകയെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
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A cyclonic circulation is expected to trigger five days of widespread rain across Kerala starting Wednesday. The India Meteorological Department has issued warnings for several districts ahead of the changing weather pattern. Authorities urge residents to stay cautious as heavy rainfall is anticipated.