Connect with us

Kerala

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ അഞ്ച് ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത

മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില്‍ 30-40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.

Published

Sep 28, 2026 9:53 pm |

Last Updated

Sep 28, 2026 9:53 pm

തിരുവനന്തപുരം | ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ മഴ ശക്തമാകാന്‍ സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില്‍ 30-40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് വടക്കന്‍ ആന്‍ഡമാന്‍ കടലിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയ ചക്രവാതച്ചുഴി തുടര്‍ന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍, മ്യാന്മാര്‍-ബംഗ്ലാദേശ് തീരങ്ങള്‍ക്ക് സമാന്തരമായും വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില്‍ നീങ്ങി വടക്കുകിഴക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലേക്കും എത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മഴ ലഭിക്കുകയെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
A cyclonic circulation is expected to trigger five days of widespread rain across Kerala starting Wednesday. The India Meteorological Department has issued warnings for several districts ahead of the changing weather pattern. Authorities urge residents to stay cautious as heavy rainfall is anticipated.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

UAE

വി ഐ പി പാക്കുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകള്‍; തട്ടിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ ഗ്ലോബല്‍ വില്ലേജ്

National

സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പുതിയ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാന്‍ കൊളീജിയം ശിപാര്‍ശ

Kerala

പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം: കലക്ടര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തും

Achievements

റാക് എജ്യുക്കേഷണല്‍ എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ്: പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തോല്‍പ്പിച്ച് മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥിനി ഉള്‍പ്പെടെ 68 പേര്‍ക്ക് പുരസ്‌കാരം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് മരുന്ന് ക്ഷാമം അതിരൂക്ഷം; തുറന്നുസമ്മതിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍

Kerala

ചക്രവാതച്ചുഴി; കേരളത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ അഞ്ച് ദിവസം മഴക്ക് സാധ്യത

Kerala

ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ അമിതവില; പേറ്റന്റ് മരുന്നുകള്‍ സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി