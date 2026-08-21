Connect with us

Eduline

പ്ലസ്ടുക്കാർക്ക് ജർമൻ ഭാഷ പഠിക്കാം

30 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം

Published

Aug 21, 2026 3:23 pm |

Last Updated

Aug 21, 2026 3:23 pm

കേരള സർവകലാശാലയിലെ ജർമൻ പഠന വിഭാഗം നടത്തുന്ന ജർമൻ എ2 (Deutsch A2) ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സിന്റെ ആഗസ്റ്റ് അഡ്മിഷന് അപേക്ഷിക്കാം. 30 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം. രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയാണ് കോഴ്സ് കാലാവധി.

യോഗ്യത

  • പ്ലസ്ടു, ജർമൻ എ വൺ/തത്തുല്യം.
  • കോഴ്‌സ് ഫീസ്: 9,000 രൂപ.
  • തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാവിലെ 7.30 മുതൽ ഒന്പത് വരെയാണ് ക്ലാസ്സ്.
  • അപേക്ഷാ ഫീസ്: 105 രൂപ, രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ്: 105 രൂപ, (ഫീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലോ ഓൺലൈൻ മുഖേനയോ അടയ്ക്കാം).

അപേക്ഷ

അപേക്ഷാഫോം സർവകലാശാല ജർമൻ വിഭാഗത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (keralauniversity.ac.in/german) നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പാളയം ക്യാമ്പസിലെ സെനറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജർമൻ പഠന വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. അവസാന തീയതി ഈ മാസം 31ന് വൈകിട്ട് നാല് വരെ. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www. keralauniversity.ac.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Content Highlights:
Kerala University German Department invites applications for the German A2 short-term course. Candidates with Plus Two and German A1 qualification can apply before August 31. The course fee is 9000 rupees for 30 seats. Classes run Monday through Friday from 7:30 AM to 9 AM.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

വര്‍ഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് അന്ത്യം; ലോക ബാഡ്മിന്റണില്‍ മെഡലുറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

Kerala

ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹരജി; എസ് ശ്രീജിത്തിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

National

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടി സൗകാര്‍ ജാനകി അന്തരിച്ചു

Kerala

ശ്രീചിത്ര പുവര്‍ ഹോമില്‍ നിന്ന് കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി

National

ഛത്തിസ്ഗഢിലും ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച: പ്രതിഷേധം ശക്തം

National

സിവില്‍ ജഡ്ജി നിയമനം: അഭിഭാഷക പ്രാക്ടീസ് കാലാവധി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു വര്‍ഷമായി കുറച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Eduline

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല; പുതിയ പി ജി കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു