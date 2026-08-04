Kerala
'കാശില്ലാത്ത ബസ്സിൽ സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കയറുന്നു': വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി മന്ത്രി സി പി ജോൺ; വൻ പ്രതിഷേധം
കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രിയദർശിനി ബസ് യാത്രാസൗജന്യ പദ്ധതിയെയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെയും അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
പാലക്കാട് | കാശില്ലാത്ത കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കയറുകയാണെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക്. കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രിയദർശിനി ബസ് യാത്രാസൗജന്യ പദ്ധതിയെയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെയും അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.
കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പാലക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിവാദ പരാമർശം. കാശു വേണ്ടാത്ത കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ സ്ത്രീകൾ തള്ളിക്കയറുകയാണ്. എന്നാൽ മക്കളെ ഫീസ് നൽകേണ്ട സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ചേർക്കും. അസുഖം വരുമ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോകാതെ ഭർത്താവിനെയും അച്ഛനെയും കൊണ്ടുപോയി സർക്കാർ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കിടത്തും. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള കൈയടികൾക്കിടയിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം.
യു ഡി എഫ് സർക്കാറിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായ പ്രിയദർശിനി യാത്രാസൗജന്യ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ മന്ത്രി മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം. സർക്കാർ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് ഔദാര്യമാണെന്ന രീതിയിലാണ് മന്ത്രി സംസാരിച്ചതെന്നും സ്ത്രീവിരുദ്ധത നിറഞ്ഞ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമർശനമുയർന്നു. പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രി പൊതുജനമധ്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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Kerala Transport Minister CP John triggered a major controversy during a speech in Palakkad by stating that women crowd into free KSRTC buses while spending on private schooling and using government hospital verandas. His remarks faced widespread backlash for insulting women and the free travel scheme.