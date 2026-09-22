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Kerala

വാഹന മോഡിഫിക്കേഷൻ; കർശന പരിശോധന വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു.

Published

Sep 22, 2026 1:53 pm |

Last Updated

Sep 22, 2026 1:53 pm

കൊച്ചി | വാഹനങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെതിരെ വീണ്ടും കർശന നിലപാടുമായി ഹൈക്കോടതി. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്താതെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാഹനങ്ങളുടെ രൂപമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് കർശന പരിശോധനയും നിയമനടപടികളും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജീപ്പുകളിൽ വലിയ വലുപ്പത്തിലുള്ള ടയറുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അപകടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കോട്ടയം, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലുണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളും കോടതി പരാമർശിച്ചു.

നിർമാതാക്കൾ നിശ്ചയിച്ച സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വാഹനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് റോഡ് സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അനധികൃത ലൈറ്റുകൾ, വീൽ സ്‌പേസറുകൾ, വാഹനത്തിന്റെ ബോഡിക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന വീതിയേറിയ ടയറുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെയും കോടതി നേരത്തെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം രൂപമാറ്റങ്ങൾ മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights:
The Kerala High Court ordered strict action against illegal vehicle modifications, emphasizing public safety. The division bench noted that unauthorized alterations like oversized tires cause accidents, citing incidents in Kottayam and Kasaragod, and demanded vigilant enforcement by authorities.

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