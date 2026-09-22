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തെലങ്കാനയിലെ ആശുപത്രിയില് തീപിടിത്തം; രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കള് മരിച്ചു
എയര് കണ്ടീഷണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യുത ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാകാം തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ഹൈദരാബാദ്|തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദിലുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസിലെ നവജാത ശിശു പരിചരണ വിഭാഗത്തില് തീപിടിത്തം. തീപിടിത്തത്തില് രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കള് മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11.50ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. എയര് കണ്ടീഷണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യുത ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാകാം തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാര്ഥ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. തീപിടിത്തത്തെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി വാര്ഡില് തീയും പുകയും നിറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേന തീയണച്ചു. വാര്ഡിലുണ്ടായിരുന്ന 28 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായും അധികൃതര് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
സംഭവത്തില് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി അനുശോചനം അറിയിച്ചു. തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചു. അപകടത്തില്പ്പെട്ട മറ്റ് കുട്ടികള്ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യനില തുടര്ച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിലെ അഗ്നിസുരക്ഷാ, വൈദ്യുത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്താനും മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നിര്ദേശം നല്കി.
Content Highlights:
A tragic fire broke out at the Special Newborn Care Unit of RIMS Hospital in Adilabad, Telangana, killing two newborn infants. Officials suspect an electrical short circuit in an air conditioner caused the blaze. Chief Minister Revanth Reddy ordered a full probe and safety audits state-wide.