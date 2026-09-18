Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ചിലയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം (കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെ), കൊല്ലം (ആലപ്പാട്ട് മുതല് ഇടവ വരെ) ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില് ഇന്ന് രാത്രി 11.30 മുതല് നാളെ രാത്രി 11.30 വരെ 0.8 മുതല് 1.4 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കന്യാകുമാരി തീരത്ത് ഇന്ന് രാത്രി 08.30 മുതല് നാളെ പകല് 11.30 വരെ 1.2 മുതല് 1.7 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിയ്ക്കുക
Content Highlights: The India Meteorological Department predicted heavy isolated rainfall accompanied by thunderstorms across Kerala today, issuing yellow alerts for Alappuzha, Kottayam, and Idukki districts. INCOIS issued a high wave and coastal inundation warning due to the Kallakkadal phenomenon along Thiruvananthapuram, Kollam, and Kanyakumari coasts. Authorities have advised coastal residents and fishermen to exercise extreme caution and follow safety guidelines.