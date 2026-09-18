Connect with us

National

പിറ്റ്ബുള്‍ നായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ഗുരുതര പരുക്ക്

കുഞ്ഞിന്റെ ബന്ധുവായ സ്ത്രീ കുട്ടിയുമായി പുറത്ത് നടക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സംഭവം

Published

Sep 18, 2026 7:43 am |

Last Updated

Sep 18, 2026 7:43 am

സോണിപറ്റ് |  ഹരിയാനയിലെ സോണിപറ്റില്‍ പിറ്റ്ബുള്‍ നായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ആറുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. സിക്ക കോളനിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലേന്തി നിന്ന സ്ത്രീയുടെ നേര്‍ക്ക് നായ ചാടിവീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ ഇരുവരും നിലത്തുവീഴുകയും, തുടര്‍ന്ന് നായ കുഞ്ഞിനെ ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു

കുഞ്ഞിന്റെ ബന്ധുവായ സ്ത്രീ കുട്ടിയുമായി പുറത്ത് നടക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സംഭവം .പെട്ടെന്ന് പിറ്റ്ബുള്‍ നായ അവരുടെ നേര്‍ക്ക് ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞിനുനേരെ ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു.

കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ സ്ത്രീ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നായ കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചുവലിക്കുകയും, നിലത്തു വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവര്‍ നായയെ മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിടാതെ നായ കുഞ്ഞിനെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ റോത്തക്കിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കുഞ്ഞിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights: A six-month-old baby suffered critical injuries after being attacked by a Pitbull dog in Sikka Colony, Sonipat, Haryana. CCTV footage caught the dog leaping onto a woman holding the infant, knocking them down. The child was dragged along the road and rushed to a hospital in Rohtak in critical condition.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ടോമിന്‍ ജെ തച്ചങ്കരിക്ക് ജയിലില്‍ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റി

Kerala

കോഴിക്കോട് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിനിടെ വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത് നേവിയുടെ മിസൈല്‍; എആര്‍ ക്യാമ്പിലെത്തിച്ച് നിര്‍വീര്യമാക്കി

Kerala

വെറ്റില മുറുക്ക് കുരുക്കായി; സ്‌കൂട്ടറില്‍ കറങ്ങി നടന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കടന്നു പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

കൊച്ചിയില്‍ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി സ്ത്രീകളെ വിവസ്ത്രരാക്കി കവര്‍ച്ച; സ്വര്‍ണവും പണവും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും കവര്‍ന്നു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ 16കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി; നാല് പേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

എരുമേലി ഷിബു ഖാന്‍ കൊലക്കേസ്: സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

വീട്ടില്‍ നിന്ന് മദ്യശേഖരം പിടികൂടി കേസ്; ആന്റോ ആഗസ്റ്റിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും