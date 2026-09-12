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Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് ഉയരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

ഉയര്‍ന്ന ചൂട് സൂര്യഘാതം, സൂര്യാതാപം, നിര്‍ജലീകരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകും

Published

Sep 12, 2026 9:03 am |

Last Updated

Sep 12, 2026 9:03 am

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണയേക്കാള്‍ മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് ഉയരാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി.

ഉയര്‍ന്ന ചൂട് സൂര്യഘാതം, സൂര്യാതാപം, നിര്‍ജലീകരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. പകല്‍ 11 മണി മുതല്‍ മൂന്ന് മണിവരെയുള്ള സമയത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശം ഏല്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

Content Highlights:
The Central Meteorological Department issued a warning as temperatures in Kerala are expected to rise by 3 to 4 degrees. High temperatures may lead to sunstroke, sunburn, and dehydration. Authorities advise avoiding direct sunlight between 11 AM and 3 PM.

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