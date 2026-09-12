Connect with us

National

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമാവും

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങ് ഉച്ചയോടെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തും

Published

Sep 12, 2026 7:10 am |

Last Updated

Sep 12, 2026 7:10 am

ന്യൂഡല്‍ഹി| ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമാവും. നാളെയും ഉച്ചകോടി തുടരും. രാവിലെ വിവിധ നേതാക്കളുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ നടക്കും. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങ് ഉച്ചയോടെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തും.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും നല്ല അയല്‍ക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡര്‍ പ്രതികരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിന്‍പിങ് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്താന്‍ ഇരിക്കെയാണ് ചൈനീസ് അംബാസഡറുടെ പ്രസ്താവന.

 

Content Highlights:
The BRICS summit begins in Delhi today and will continue tomorrow. Chinese President Xi Jinping is set to arrive by noon, accompanied by high-level bilateral meetings. The Chinese Ambassador expressed optimism, emphasizing that India and China should remain good neighbors and trusted friends.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമാവും

From the print

"ഗോഡ്സില്ല എൽ നിനോ’ രൂപപ്പെടുന്നു; നിരീക്ഷിച്ച് ഇ ഒ എസ്- 06

From the print

വയോജന സൗഹൃദ ഓഫീസുകൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ; രാജ്യത്ത് ആദ്യം കേരളത്തിൽ

National

ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് രണ്ട് ചരക്കുകപ്പലുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; കടലില്‍ ഇന്ധനച്ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആശങ്ക

Kerala

ഇരട്ട കുട്ടികള്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചു; തിന്നര്‍ കുടിച്ചതായി പിതാവ്

National

മദ്യലഹരിയില്‍ ഡോക്ടറുടെ ശസ്ത്രക്രിയ; ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഗര്‍ഭിണി മരിച്ചു

National

ഹുബ്ബള്ളി - തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയില്‍വേ