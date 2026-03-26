Kerala

യു പ്രതിഭയ്ക്ക് എതിരെ അധിക്ഷേപം; ഇ​ര്‍​ഷാ​ദി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു

ഇര്‍ഷാദിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അലക്സ് വര്‍ഗീസാണ് പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

Mar 26, 2026 4:15 pm |

Mar 26, 2026 4:15 pm

ആലപ്പുഴ| കായംകുളത്തെ എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി യു പ്രതിഭയ്‌ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എ ഇര്‍ഷാദിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍, നവമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്. ഇര്‍ഷാദിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അലക്സ് വര്‍ഗീസാണ് പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്ത് നടന്ന യു ഡി എഫ് കണ്‍വന്‍ഷനിടെയാണ് കായംകുളം യു ഡി എഫ് ചെയര്‍മാനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എ ഇര്‍ഷാദ്, യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരേ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

Latest

Kerala

എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ജയിക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കില്‍ കമന്റിട്ടു; പാങ്ങോട് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒയ്ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

International

'ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവാകാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു'; വിചിത്ര അവകാശവാദവുമായി ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്

Kerala

വോട്ടുകൾ പറന്നുവരുന്നു

Kerala

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വേനലവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണം; നിയമ നടപടിയുമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

Kerala

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ സമരം പരാജയം

International

'ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ കാവൽക്കാരൻ' നേവി കമാൻഡർ അലിറേസ തങ്‌സിരിയെ വധിച്ചുവെന്ന് ഇസ്റാഈൽ

Kerala

അനിശ്ചിതത്വം നീങ്ങി; അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന് 'ബക്കറ്റ്' ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു