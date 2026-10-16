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TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വര്ണവില
ദിവസങ്ങളായുള്ള വിലയിടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണ വിലയില് മാറ്റമില്ല. ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 13,515 രൂപയും പവന് 1,08,120 രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്(Today’s Gold Rate). ദിവസങ്ങളായുള്ള വിലയിടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തില് സ്വര്ണത്തിന് 2920 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കാറുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിലും മാറ്റമില്ല. നിലവില് വെള്ളി ഗ്രാമിന് 30 രൂപയിലും 10 ഗ്രാമിന് 2,300 രൂപയും എന്ന കണക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്, സ്വര്ണ വിപണിയിലെ ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥ gold price analysis നടത്തുന്നവര്ക്കും നിക്ഷേപകര്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നല്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വിലയിടിവിന് ശേഷം വിപണി ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോള്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികള് പരിഹരിക്കാനായി പെട്ടെന്ന് loan against gold എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങള് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളില് മാത്രം അവസാനത്തെ പോംവഴിയായി കാണേണ്ട ഒന്നാണ് gold loan apply ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ gold rate സാഹചര്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചും today gold rate ട്രെന്ഡുകള് മനസ്സിലാക്കിയും മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുക.കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കായി gold price today അപ്ഡേറ്റുകള് ശ്രദ്ധിക്കുക.
Content Highlights:
Kerala gold and silver prices remained unchanged today following a significant decline over the previous four days. 22-carat gold holds steady at 1,08,120 rupees per sovereign, while silver trades at 30 rupees per gram. Market analysts continue to monitor global trends influencing local rates.