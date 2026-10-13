Connect with us

Ongoing News

കരമന കൂടത്തില്‍ തറവാട് ദുരൂഹമരണം; കാര്യസ്ഥന്‍ രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടിയില്‍

ജയമാധവന്‍ നായരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു

Published

Oct 13, 2026 9:21 pm |

Last Updated

Oct 13, 2026 9:21 pm

തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തെ നടുക്കിയ കരമന കൂടത്തില്‍ തറവാട്ടിലെ ദുരൂഹ മരണത്തില്‍ പ്രതി പിടിയില്‍. കുടുംബത്തിലെ കാര്യസ്ഥനായ രവീന്ദ്രന്‍ നായരാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തറവാട്ടിലെ അവസാന കണ്ണിയായിരുന്ന ജയമാധവന്‍ നായരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

2017ലായിരുന്നു ജയമാധവന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയില്‍ ജയമാധവന്‍ നായരുടേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതാണ് കേസില്‍ വഴിത്തിരിവായത്.

15 വര്‍ഷത്തിനിടെ തറവാട്ടിലെ സ്വത്തിന് അവകാശികളാകേണ്ട ഏഴ് പേര്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരണപ്പെടുകയും തുടര്‍ന്ന് വ്യാജ വില്‍പ്പത്രത്തിലൂടെ കോടികളുടെ സ്വത്തുക്കളും ഭൂമിയും രവീന്ദ്രന്‍ നായരും ബന്ധുക്കളും ചേര്‍ന്ന് തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി.

ഗോപിനാഥ പിള്ള, ഭാര്യ സുമുഖിയമ്മ, മക്കളായ ജയബാലകൃഷ്ണന്‍, ജയപ്രകാശ്, ജയശ്രീ, ഗോപിനാഥന്‍ നായരുടെ സഹോദരന്‍ വേലുപ്പിള്ളയുടെ മകന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, ഗോപിനാഥന്‍ നായരുടെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ നാരായണപിള്ളയുടെ മകന്‍ ജയമാധവന്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ച മറ്റ് ഏഴുപേർ.

Content Highlights: The Crime Branch arrested family manager Raveendran Nair in connection with the mysterious death of Jayamadhavan Nair at Karamana Koodathil family in Thiruvananthapuram. Forensic reports confirmed it was murder. Investigations revealed a multi-crore property fraud using a forged will.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സൗജന്യമായി ആധാര്‍ പുതുക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി

National

ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനാവില്ല; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അമിത് ഷാ

Kerala

നെടുമ്പാശ്ശേരി വാഹനാപകടം: വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമെന്നും പോലീസ്; സുഹൈല്‍ സജീവ് ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കി

National

'പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ട്; അടുത്ത സമരം സര്‍പ്രൈസ്'

National

ആര്‍ക്കും വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ലഡാക്ക്; ചൈനക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ

Ongoing News

കരമന കൂടത്തില്‍ തറവാട് ദുരൂഹമരണം; കാര്യസ്ഥന്‍ രവീന്ദ്രന്‍ നായര്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടിയില്‍