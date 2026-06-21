Kerala
കണ്ണൂരില് ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതി മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു
അഞ്ജുവിന്റെ ഭര്ത്താവ് സോനു, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര് എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.
കണ്ണൂര്| കണ്ണൂരിലെ കാപ്പിമലയിലുണ്ടായ ഇടിമിന്നലില് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ചെറുപുഴ സ്വദേശിനി അഞ്ജു (31) ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തില് രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. അഞ്ജുവിന്റെ ഭര്ത്താവ് സോനു, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചര് എന്നിവര്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.ഇവരെ ഉടന് തന്നെ കരുവഞ്ചാലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Content Highlights:
A thirty-one-year-old woman named Anju died after being struck by lightning at Kapimala in Kannur. Her husband Sonu and a forest watcher sustained injuries during the incident. They were immediately rushed to a private hospital in Karuvanchal for emergency medical treatment.
Latest
Kerala
മക്കള്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ഭര്ത്താവിന്റെ പീഡനം; കൃത്യം മറച്ചുവെച്ചുവെന്ന പരാതിയില് അമ്മയെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു
Kerala
തെരുവില് കഴിഞ്ഞിരുന്നയാള് മരിച്ചപ്പോള് സഞ്ചിയില് നിറയെ നോട്ടുകെട്ടുകള്
National
ദ്രാവിഡ കക്ഷികള് ഒരുമിക്കുന്നു; തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തില് പുതിയ നീക്കം
Kerala
കണ്ണൂരില് ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതി മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു
Kerala
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഇളവും കരിമണൽ ഖനന നിർദേശവും പിൻവലിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് അയച്ച് വി എം സുധീരന്
Kerala
'അമ്മ' സംഘടന ഇനി രമേശ് പിഷാരടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി നയിക്കും
Kerala