Kerala
കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്ന പോലീസുകാരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കും
ആദ്യഘട്ടമായി 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു
കാസര്കോട്| കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേ പട്രോളിങ്ങിനിടെ നിര്ത്തിയിട്ട പോലീസ് ജീപ്പില് കാറിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് കാലുകള് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടിവന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല.
ചികിത്സയ്ക്ക് പോലീസ് വെല്ഫെയര് ബ്യൂറോയില് നിന്ന് പണം അനുവദിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആദ്യഘട്ടമായി 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പോലീസുകാര്ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി.
കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ സിപിഒമാരായ സൂരജ്(32), അലോഷ്യസ്(39) എന്നിവരുടെ കാലുകളാണ് . ഒരാളുടെ ഒരു കാല് മുട്ടിന് താഴെ വെച്ചും മറ്റൊരാളുടെ കാല്പ്പാദവുമാണ് മുറിച്ചുമാറ്റിയത്.
ജൂണ് പതിനെട്ടിനാണ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ അപകടമുണ്ടായത്. അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ച് പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ പിന്നില് ഇടിച്ച് നില്ക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസുകാര് ജീപ്പിനും കാറിനും ഇടയില്പ്പെട്ടു. ഇവരെ ഉടന് തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.
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Home Minister Ramesh Chennithala announced that the government will cover all treatment costs for two police officers who underwent leg amputations after an accident during highway patrol in Kanhangad. The Police Welfare Bureau has been directed to initially release 5 lakh rupees for their care. The accident occurred on June 18 when a speeding car crashed into their parked police jeep.