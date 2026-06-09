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National

ജയ്പുരിലെ പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; മൂ​ന്ന് പേ​ർ മ​രി​ച്ചു

അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Published

Jun 09, 2026 4:18 pm |

Last Updated

Jun 09, 2026 4:18 pm

ജ​യ്പു​ർ| രാജസ്ഥാമനിലെ ജയ്പുരില്‍ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ജ​യ്പു​രി​ലെ ഖോ ​ന​ഗോ​രി​യാ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​റി​നും തീ​പി​ടി​ച്ചു. പരു​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ സ​മീ​പ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​യ്ക്ക് മാ​റ്റി.

Content Highlights:
A massive fire broke out at an illegal firecracker factory in Kho Nagoriyan, Jaipur. Three people lost their lives and five others sustained injuries. A gas cylinder inside the house also caught fire during the incident.

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