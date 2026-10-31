മടക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത മാന്ത്രിക സ്ക്രീൻ! അറിയാം ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ...

Editors Pick
മടക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത മാന്ത്രിക സ്ക്രീൻ! അറിയാം ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ...
ഫോൺ തുറന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇതിലെ സ്ക്രീനിൽ മടക്കുകൾ കാണാനില്ലെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
ആപ്പിൾ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ വിപണിയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുകയാണ്. പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ആപ്പിൾ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് ഈ ഫോൾഡബിൾ ഡിവൈസ് നൽകുന്നത്. ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാകുമെന്ന് ആപ്പിൾ പ്രേമികൾ പറയുന്നു. ഐ ഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് ഒന്നിന്റെ അത്രയും ഭാരമുള്ള ഈ ഫോണിന് സാംസങ് ഗാലക്സി ഫോൾഡ് 8 നേക്കാൾ 25 ശതമാനം ഭാരം കൂടുതലുണ്ട്. ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടെ മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാരം കൈകളിൽ അനുഭവപ്പെടും.
ഫോൺ തുറന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇതിലെ സ്ക്രീനിൽ മടക്കുകൾ കാണാനില്ലെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായ ക്രീസ് ഒഴിവാക്കാൻ ആപ്പിളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡിവൈസിനെ ഫോൾഡബിൾ സെഗ്മെന്റിൽ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു. സമാനമായ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോർമാറ്റാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ വളഞ്ഞ കോണുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോൺ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് വളഞ്ഞ കോണുകളും മറുവശത്ത് കൂർത്ത കോണുകളും വരുന്ന രീതി ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം നൽകും.
ആപ്പിൾ ഇതിന്റെ ആപ്പ് ഡോക്ക്, സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാറ്റി രണ്ട് വളഞ്ഞ കോണുകൾക്കിടയിലുള്ള വശത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റക്കൈകൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ക് ആപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം കുറവാണ്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ കൂടുതൽ തവണ ഫോൺ നിവർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഫോൺ നിവർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്ക്രീൻ ഒരു ഐ പാഡ് മിനി പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യാത്രകളിൽ വീഡിയോകൾ കാണാനും വിഷ്വൽ കണ്ടന്റുകൾ ആസ്വദിക്കാനും ഈ ഡിസ്പ്ലേ മികച്ചതാണ്.
എന്നാൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പരിമിതികളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഫെയ്സ് ഐ ഡി ഫീച്ചർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും പേയ്മെന്റുകൾ അംഗീകരിക്കാനും പവർ ബട്ടണിലുള്ള ടച്ച് ഐ ഡി യെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാന ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫികൾ എടുക്കാനും മറ്റും ഫോൾഡബിൾ ഫീച്ചറുകൾ സഹായകരമാണ്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ ക്യാമറ പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ളതല്ല. ഫുൾ ചാർജിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ബാറ്ററി ബാക്ക്അപ്പ് നൽകാൻ ഈ ഫോണിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
Summary
Apple has launched its first foldable smartphone, the iPhone Duo, offering a unique dual-screen experience with no visible screen crease. While it features a premium design, fluid tablet-like inner display, and solid battery life, it replaces Face ID with Touch ID and comes with a high price tag of Rs. 2,99,900.