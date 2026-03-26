യു പ്രതിഭയ്ക്ക് എതിരെ അധിക്ഷേപം; കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ

മാതൃകാപ്പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം.

Mar 26, 2026 3:07 pm |

Mar 26, 2026 3:07 pm

ആലപ്പുഴ| എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശത്തില്‍ കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടര്‍. മാതൃകാപ്പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളും സാമൂഹികമാധ്യമ പോസ്റ്റുകളും മീഡിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ആന്റ് മോണിട്ടറിങ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് മാതൃകാപ്പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച ജില്ലാതല കമ്മറ്റിക്ക് കൈമാറുകയും സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തല്‍, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രസ്താവന നടത്തല്‍, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തല്‍, അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തല്‍ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേസെടുക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കായംകുളത്ത് നടന്ന യുഡിഎഫ് കണ്‍വന്‍ഷനിടെയാണ് കായംകുളം യുഡിഎഫ് ചെയര്‍മാനും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എ. ഇര്‍ഷാദ്, യു പ്രതിഭയ്ക്കെതിരേ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

Related Topics:
Kerala

മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ എസ്ഡിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ എം അഷ്‌റഫ് പത്രിക പിന്‍വലിച്ചു

Kerala

പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ക്കെതിരായ അപകീര്‍ത്തി പ്രചാരണം; പിന്നില്‍ കാപ്പ കേസ് പ്രതി മുഹമ്മദ് റോഷന്‍

National

യുദ്ധം പെട്രോൾ പമ്പിലേക്കും; സ്വകര്യ കമ്പനി ഇന്ധനവില കുത്തനെ കൂട്ടി; പെട്രോളിന് അഞ്ച് രൂപയുടെയും ഡീസലിന് മൂന്ന് രൂപയുടെയും വർധന

Kerala

ശബരിമല കൊടിമര പുനഃപതിഷ്ഠ ക്രമക്കേട്: കേസ് തീര്‍പ്പാക്കി ഹൈക്കോടതി; വിജിലന്‍സ് ത്വരിതാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിച്ചു

Editors Pick

7000mAh ബാറ്ററിയും സെൽഫി മിററും; റിയൽമി 16 5ജി ഉടൻ ഇന്ത്യയിലെത്തും; കിടിലൻ ഫീച്ചറുകൾ!

International

യുദ്ധം കടുക്കുന്നു; ആക്രമണം തുടർന്നാൽ നാലാമത്തെ വലിയ കപ്പൽ പാതയും അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് ഇറാന്റെ ഭീഷണി