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ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഭര്‍ത്താവിനെ ഭാര്യ തലക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

കുടുംബപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില്‍ നിരന്തരം വഴക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Published

Sep 28, 2026 5:12 pm |

Last Updated

Sep 28, 2026 5:12 pm

ഹൈദരാബാദ്  \ ഹൈദരാബാദില്‍ കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഭര്‍ത്താവിനെ ഭാര്യ ഭാരമുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. 52കാരനായ ശ്രീനിവാസനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ഞായറാഴ്ച രാത്രി ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഭാര്യ ശ്രീനിവാസിന്റെ ഭാരമുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിനുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ശ്രീനിവാസും ഭാര്യ രമാദേവിയും രണ്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഈ പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. കുടുംബപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും തമ്മില്‍ നിരന്തരം വഴക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയും ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്ക് രൂക്ഷമായി. ഇതിനിടയിലാണ് രമാദേവി ശ്രീനിവാസിനെ ആക്രമിച്ചത്. വിവരം ലഭിച്ചയുടന്‍ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

ഫോറന്‍സിക് തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച പോലീസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളെയും മറ്റ് അയല്‍വാസികളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ നിരന്തരമായ തര്‍ക്കങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.സംഭവത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയും മകനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നേരിട്ടെത്തി കീഴടങ്ങി. സംഭവത്തില്‍ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പങ്ക് ഉണ്ടോയെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ മാത്രമേ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകൂവെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: A 52-year-old man named Srinivas was murdered by his wife Ramadevi in Hyderabad following a domestic dispute. The accused attacked him with a heavy object while he was sleeping early Monday. She later surrendered to the police along with her son, and an investigation is currently underway.

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