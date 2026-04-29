National
കനത്ത മഴ; ബംഗളുരുവില് മതിലിടിഞ്ഞ് മൂന്നു മലയാളികള് ഉള്പ്പെടെ ഏഴുപേര് മരിച്ചു
കുടുംബ ശ്രീയുടെ ഭാഗമായി വിനോദ യാത്രക്കെത്തിയ കൊച്ചിയില് നിന്നുള്ളവരാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്.
ബംഗളുരു | ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്നു മതില് തകര്ന്നു വീണു വിനോദയാത്രക്കായി എത്തിയ മൂന്നു മലയാളികള് മരിച്ചു. മലയാളികള് അല്ലാത്ത നാലുപേര്കൂടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബ ശ്രീയുടെ ഭാഗമായി വിനോദ യാത്രക്കെത്തിയ കൊച്ചിയില് നിന്നുള്ളവരാണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്. നഗരത്തില് തന്നെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനം നടക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.
---- facebook comment plugin here -----
വെള്ളിത്തിരയിലെ താരത്തിന് ഭരണം പ്രവചിക്കുന്നത് ഒറ്റ എക്സിറ്റ് പോള് മാത്രം
Kerala
എക്സിറ്റ് പോള്: ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ല, പോരാട്ടം ഇഞ്ചോടിഞ്ച്
National
Kerala
ഉപയോഗ്യ ശൂന്യമായ കിണറ്റില് പുള്ളിപ്പുലിയുടേയും കാട്ടുപന്നിയുടേയും ജഡം കണ്ടെത്തി
Career Notification
കേന്ദ്ര സർവീസിൽ 731 സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ
Education Notification
എന്താണ് നിപർ ജെ ഇ ഇ
Education Notification