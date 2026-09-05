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Kerala

ശക്തമായ മഴ സാധ്യത; ഇന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ ജാഗ്രത

തീരദേശപ്രദേശങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 45 മുതല്‍ 55 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയും ചില അവസരങ്ങളില്‍ 65 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയും വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത

Published

Sep 05, 2026 4:22 pm |

Last Updated

Sep 05, 2026 4:22 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് മഞ്ഞ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തീരദേശപ്രദേശങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 45 മുതല്‍ 55 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയും ചില അവസരങ്ങളില്‍ 65 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയും വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഭാഗികമായി വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം, കര്‍ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല.

Content Highlights:
The India Meteorological Department has issued a yellow alert for two districts in Kerala today due to heavy rain expectations. Rain accompanied by squally winds and thunderstorms is likely to affect isolated areas across the state. Authorities have advised residents in vulnerable regions to remain cautious.

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