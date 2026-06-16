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ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്ക് തിരിച്ചടി; ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ X440 മോഡലുകളുടെ വില കൂട്ടി, പുതിയ നിരക്കുകൾ അറിയാം
ഈ നിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോഡലായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ X440 ടി വേരിയന്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിരയായ X440 മോഡലുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു. വിപണിയിലെ വിവിധ വേരിയന്റുകൾക്ക് 5,000 രൂപ വരെയാണ് കമ്പനി വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹാർലി ഡേവിഡ്സണും ഹീറോ മോട്ടോക്കോർപ്പും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ച X440 മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്ക് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ ജനപ്രീതിയുണ്ട്. പുതിയ വില പരിഷ്കരണത്തിൽ ബൈക്കുകൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പരമായ മാറ്റങ്ങളോ ഫീച്ചർ പുതുക്കലുകളോ വരുത്തിയിട്ടില്ല. വേരിയന്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വിലയിലെ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കുക.
എൻട്രി ലെവൽ മോഡലായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ X440 വിവിഡ് വേരിയന്റിന് 1,000 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഇതിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില 2.36 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർന്നു. മിഡ് സ്പെക് വേരിയന്റായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ X440 എസ് മോഡലിന് 4,000 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് 2.55 ലക്ഷം രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ഈ മോഡലിന് ഇനി മുതൽ 2.59 ലക്ഷം രൂപ എക്സ് ഷോറൂം വിലയായി നൽകണം.
ഈ നിരയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോഡലായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ X440 ടി വേരിയന്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 5,000 രൂപയാണ് ഈ മോഡലിന് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ X440 ടി വേരിയന്റിന്റെ പുതിയ എക്സ് ഷോറൂം വില 2.84 ലക്ഷം രൂപയായി മാറി. ഈ ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ മോഡൽ കൂടിയാണിത്.
വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിലും ബൈക്കിന്റെ പെർഫോമൻസിൽ മാറ്റമില്ല. 27 എച്ച് പി കരുത്തും 38 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 440 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ലോ എൻഡ് പെർഫോമൻസും ഹൈവേ ക്രൂയിസിംഗ് ശേഷിയും സുഖകരമായ യാത്രാനുഭവവും ഈ വാഹനം ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ട്.
കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുള്ള X440 ടി വേരിയന്റിൽ റൈഡ് ബൈ വയർ സാങ്കേതികവിദ്യ, മൾട്ടിപ്പിൾ റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ, സ്വിച്ചബിൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, സ്വിച്ചബിൾ എ ബി എസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പരിഷ്കരിച്ച പിൻഭാഗം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാബ് റെയിലുകൾ, റീഡിസൈൻ ചെയ്ത സബ്ഫ്രെയിം എന്നിവയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ട്രയംഫ് സ്പീഡ് 400, ഹോണ്ട CB350RS, റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350 തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മോഡലുകളോടാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ X440 മത്സരിക്കുന്നത്.
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Harley-Davidson has hiked the prices of its X440 range in India by up to Rs 5,000. The Vivid variant is now priced at Rs 2.36 lakh, the S variant at Rs 2.59 lakh, and the top-spec T variant at Rs 2.84 lakh. No mechanical or feature changes have been made to the popular 440cc roadster lineup.