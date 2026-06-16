Kerala
പിറ കണ്ടു; മുഹർറം ഒന്ന് നാളെ; ആശൂറാഅ് വെള്ളിയാഴ്ച
താസൂആഅ്, ആശൂറാഅ് (മുഹർറം 9,10) ജൂൺ 25, 26 വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ
കോഴിക്കോട് | ദുൽഹിജ്ജ 29 (ഇന്ന് ചൊവ്വ) മുഹർറം മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിച്ചതിനാൽ നാളെ (ജൂൺ 17 ബുധൻ) മുഹർറം ഒന്നും അതനുസരിച്ച് താസൂആഅ്, ആശൂറാഅ് (മുഹർറം 9,10) ജൂൺ 25, 26 വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാ അത്ത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലി യാർ, സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുൽഖലീൽ അൽബുഖാരി എന്നി വർ അറിയിച്ചു.
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The Muharram moon has been sighted in Kerala marking the start of the Islamic New Year on Wednesday June 17. Joint Mahallu Jama’ath Qazis Kanthapuram A P Aboobacker Musliyar and Sayyid Ibraheemul Khaleel Al Bukhari officially confirmed the sighting. Consequently Tasu’a and Ashura will fall on June 25 and 26.
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പിറ കണ്ടു; മുഹർറം ഒന്ന് നാളെ; ആശൂറാഅ് വെള്ളിയാഴ്ച
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