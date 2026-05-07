Connect with us

International

ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീല്‍ അല്‍ ഹയ്യയുടെ മകന്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇന്നലെ രാത്രി ഗസയില്‍ നടന്ന ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണത്തിലാണ് അസ്സാം അല്‍ ഹയ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 

Published

May 07, 2026 4:47 pm |

Last Updated

May 07, 2026 4:47 pm

ടെല്‍ അവീവ്| ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീല്‍ അല്‍ ഹയ്യയുടെ മകന്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഹയ്യയുടെ നാലാമത്തെ മകനാണ് അസ്സാം അല്‍ ഹയ്യ. ഇന്നലെ രാത്രി ഗസയില്‍ നടന്ന ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണത്തിലാണ് അസ്സാം അല്‍ ഹയ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഗസ്സയില്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അസം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ഹമാസ് നേതാവ് ബാസിം നയീം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Content Highlights:
Assam al Hayya, the son of senior Hamas leader Khalil al Hayya, was killed following an Israeli air strike in Gaza. Senior official Basim Naim confirmed that Assam succumbed to his injuries on Thursday after being critically wounded during Wednesday night’s bombardment. This tragedy marks the fourth son of Khalil al Hayya to be killed in Israeli military operations.

Related Topics:

Latest

Kerala

ഈ ജനവിധി ഒരു അവസാനമല്ല, തുടര്‍ച്ചയായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള പുതിയ തുടക്കം; പിണറായി വിജയന്‍

Kerala

സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിതെറിച്ച് 11 വയസുകാരന് പരുക്കേറ്റ സംഭവം: ദുരൂഹതയിലെന്ന് പോലീസ്

International

ഹമാസ് നേതാവ് ഖലീല്‍ അല്‍ ഹയ്യയുടെ മകന്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Kerala

ആലിംഗനം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ച ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പിനെ തട്ടിമാറ്റി ബിന്ദു കൃഷ്ണ

Kerala

കുഴല്‍നാടാ നിന്റെ കുഴലൂത്ത് ലീഗിനെതിരെ വേണ്ട; മാത്യു കുഴല്‍നാടനെതിരെ യൂത്ത് ലീഗ്

Kerala

സുനിതയെ അതിക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടുത്തിയ കേസ്: പ്രതി ദീപക് കൃഷ്‌ണൻ പിടിയിൽ

Kerala

ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ കത്തി നശിച്ചു