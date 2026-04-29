സംസ്ഥാനത്ത് കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; പവന് 320 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 320 രൂപ വര്‍ധിച്ചു.

Published

Apr 29, 2026 12:58 pm |

Last Updated

Apr 29, 2026 12:58 pm

കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇടിവിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നത്. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 320 രൂപയും വര്‍ധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 1,11,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 13,875 രൂപ നിരക്കിലാണ് സ്വര്‍ണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഈ മാസം ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില. വെള്ളി നിരക്ക് ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 260 രൂപയാണ് വില.

 

 

Related Topics:
Business

സംസ്ഥാനത്ത് കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; പവന് 320 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

National

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു; ആദ്യത്തെ രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ 18.39 ശതമാനം പോളിംഗ്

Kerala

മലപ്പുറം കൂറ്റമ്പാറയില്‍ മുന്‍ സൈനികന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണു മരിച്ചു

Kerala

പൊന്നാനി ഹാര്‍ബറില്‍ അജ്ഞാത യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Business

റെക്കോര്‍ഡ് വളര്‍ച്ചക്കൊപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 7,500 കോടി രൂപയുടെ ടേണ്‍ ഓവര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് മൈജി

National

ബംഗ്ലാദേശില്‍ അഞ്ചാം പനി മാരകമായി പടരുന്നു; ഒന്നര മാസത്തിനിടെ മരണം 250; 30,000ത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ

Kerala

സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായെന്ന് എസ് ഐ ടി