Kerala

മലപ്പുറം കൂറ്റമ്പാറയില്‍ മുന്‍ സൈനികന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണു മരിച്ചു

വലമ്പുറം സ്വദേശി ജോസ് (55) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Apr 29, 2026 12:32 pm |

Last Updated

Apr 29, 2026 12:37 pm

മലപ്പുറം | കൂറ്റമ്പാറയില്‍ മുന്‍ സൈനികന്‍ കിണറ്റില്‍ വീണു മരിച്ചു. വലമ്പുറം സ്വദേശി ജോസ് (55) ആണ് മരിച്ചത്.

മോട്ടോര്‍ നന്നാക്കാന്‍ കിണറ്റില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം.

നിലമ്പൂരില്‍ നിന്നും ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് ജോസിനെ കിണറ്റില്‍ നിന്നും പുറത്തെടുത്തത്.

 

